Депутаты Европарламента призвали Порошенко возглавить гей-парад

Группа евродепутатов призвала украинского президента Петра Порошенко присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве.

Письмо размещено на сайте депутата ЕП Ребекки Хармс. В заявлении руководство Украины призывается к участию в марше 17 июня.

Также в европарламенте отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества.

Под обращением подписались 35 евродепутатов.

В минувшем году во время «Марша равенства» из-за нападений пострадали несколько человек. Всего в акции участвовали 2,5 тысячи.