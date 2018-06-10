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Несколько десятков человек напали на российского парапланериста в Грузии

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1:22   10 Июня 2018
Весь мир
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Депутаты Европарламента призвали Порошенко возглавить гей-парад

Депутаты Европарламента призвали Порошенко возглавить гей-парад

Группа евродепутатов призвала украинского президента Петра Порошенко присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве.

Письмо размещено на сайте депутата ЕП Ребекки Хармс. В заявлении руководство Украины призывается к участию в марше 17 июня.

Также в европарламенте отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества. 

Под обращением подписались 35 евродепутатов.

В минувшем году во время «Марша равенства» из-за нападений пострадали несколько человек. Всего в акции участвовали 2,5 тысячи.

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Автор: Олег Королев
#украина #европарламент #гей парад в киеве
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