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Россия
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СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

В городе Беслан в Северной Осетии неизвестные из проезжавшего автомобиля расстреляли двух человек.

Об этом в ночь на воскресенье со ссылкой на информированные источники в регионе сообщает агентство «Интерфакс».

«По предварительным данным, в субботу около 22:50 по московскому времени в Беслане в результате перестрелки погиб мужчина, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства совершения преступления.

При этом агентство отмечает, что официальные источники в Северной Осетии к настоящему моменту не подтвердили информацию о стрельбе со смертельным исходом в городе Беслан.

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Автор: Александр Люблинский
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