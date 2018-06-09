СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы
В городе Беслан в Северной Осетии неизвестные из проезжавшего автомобиля расстреляли двух человек.
Об этом в ночь на воскресенье со ссылкой на информированные источники в регионе сообщает агентство «Интерфакс».
«По предварительным данным, в субботу около 22:50 по московскому времени в Беслане в результате перестрелки погиб мужчина, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства совершения преступления.
При этом агентство отмечает, что официальные источники в Северной Осетии к настоящему моменту не подтвердили информацию о стрельбе со смертельным исходом в городе Беслан.