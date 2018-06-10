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1:00   10 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: США не позволят вводить торговые пошлины против американских компаний

Трамп: США не позволят вводить торговые пошлины против американских компаний

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам вводить ограничительные меры в отношении компаний из США.

На своей странице в Twitter глава Белого дома написал, что Вашингтон не позволит другим странам вводить против фермеров, рабочих и компаний масштабные пошлины и торговые барьеры.

В минувшем месяце Вашингтон ввел торговые пошлины - 25 процентов на сталь и десять на алюминий. Они начали действовать для всех стран, которые поставляют соответствующую продукцию в США.

Ранее в Брюсселе заявили, что ЕС за месяц разработает ответные меры на пошлины.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #торговые пошлины
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