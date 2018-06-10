Трюдо не одобрил предложение Трампа вернуть Россию в G8

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что возвращение России в «Большую Восьмерку» - это не то, в чем сейчас заинтересованы все участники данного переговорного формата.

По окончании проходившего в Канаде 8-9 июня саммита G7, Джастин Трюдо заявил:

«Это не то, в чем мы в настоящий момент заинтересованы — возвращении России в этот формат».

Напомним: ранее участники саммита «Большой Семерки» договорились о готовности в случае необходимости принять в отношении новые ограничительные меры.