Трамп: В Сингапуре можно достичь «замечательного результата» для КНДР и мира

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сможет достичь «замечательного результата» во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Twitter он в субботу днем сообщил, что направляется в Сингапур на американо-северокорейский саммит.

По его мнению, у Вашингтона есть возможность достичь «замечательного результата» для КНДР и всего мира.

Трамп добавил, что ждет встречи с главой КНДР с нетерпением. Он отметил, что чувствует, что такая уникальная возможность не будет потрачена просто так.