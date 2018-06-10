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Весь мир
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Трамп назвал итальянского премьера «отличным парнем» и пригласил его в Белый дом

Трамп назвал итальянского премьера «отличным парнем» и пригласил его в Белый дом

​​​​​Президент США Дональд Трамп рассказал о встрече на полях саммита G7 в Канаде с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, назвав его «отличным парнем» и похвалив за проделанную им работу.

«Встретил нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте — действительно отличного парня (…) Он проделает хорошую работу — итальянский народ сделал правильный выбор!», - говорится в опубликованном сообщении.

При этом американский лидер заявил, что пригласил Конте в Белый дом.

Трамп назвал итальянского премьера «отличным парнем» и пригласил его в Белый дом

Напомним: ранее на саммите «Большой Семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возврата к формату G8, путем возвращения за стол переговоров России. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с главой белого дома.

Кроме того, Конте, выступая 5 июня, заявил о том, что намерен продвигать в Евросоюзе политику отмены введенных против России санкций. 

 

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Автор: Александр Люблинский
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