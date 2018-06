Трамп назвал итальянского премьера «отличным парнем» и пригласил его в Белый дом

​​​​​​Президент США Дональд Трамп рассказал о встрече на полях саммита G7 в Канаде с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, назвав его «отличным парнем» и похвалив за проделанную им работу.

При этом американский лидер заявил, что пригласил Конте в Белый дом.

Напомним: ранее на саммите «Большой Семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возврата к формату G8, путем возвращения за стол переговоров России. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с главой белого дома.

Кроме того, Конте, выступая 5 июня, заявил о том, что намерен продвигать в Евросоюзе политику отмены введенных против России санкций.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right!