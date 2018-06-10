Австрийские власти подтвердили готовность принять встречу Путина и Трампа

Австрия, будучи нейтральной страной, открыта для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом в субботу вечером заявил министр по делам государственной службы Австрии, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, его слова приводит издание Die Presse.

«Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество», - заявил Штрахе, в частности.

При этом он отметил, что Веня является идеальным местом для проведения подобного саммита.

Напомним: ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно в ходе телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи на австрийской территории. Кроме того, президент России назвал американского лидера Дональда Трампа вдумчивым человеком и выразил надежду на конструктивность возможного диалога с ним.