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Весь мир
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Австрийские власти подтвердили готовность принять встречу Путина и Трампа

Австрийские власти подтвердили готовность принять встречу Путина и Трампа

Австрия, будучи нейтральной страной, открыта для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом в субботу вечером заявил министр по делам государственной службы Австрии, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, его слова приводит издание Die Presse.

«Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество», - заявил Штрахе, в частности.

При этом он отметил, что Веня является идеальным местом для проведения подобного саммита.

Австрийские власти подтвердили готовность принять встречу Путина и Трампа

Напомним: ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно в ходе телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи на австрийской территории. Кроме того, президент России назвал американского лидера Дональда Трампа вдумчивым человеком и выразил надежду на конструктивность возможного диалога с ним.  

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Автор: Александр Люблинский
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