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21:19   9 Июня 2018
Весь мир
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Страны «Большой семерки» согласовали итоговое обращение

Страны «Большой семерки» согласовали итоговое обращение

Все страны G7 согласовали итоговое заявление саммита, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон и Трюдо предупредили американского лидера Дональда Трампа о том, что без уступок с с его стороны заключительное обращение подписано не будет.

По итогам саммита G7 в Канаде премьер страны заявил, что рад сообщить о согласованном итоговом коммюнике. Трюдо также назвал встречу в Квебеке успешной и в качестве примера он рассказал о договоренности между странами выделить около четырех миллиардов долларов на образование женщин в странах, которые находятся в кризисе.

Саммит «Большой семерки» прошел в пятницу и субботу в канадской провинции Квебек. Тема гендерного равенства была одной из главных в ходе канадского председательства в группе.

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Автор: Олег Королев
#канада #трюдо #g7 #большая семерка
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