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21:01   9 Июня 2018
Весь мир
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Взрыв прогремел в промышленной зоне Египта, 39 пострадавших

Взрыв прогремел в промышленной зоне Египта, 39 пострадавших

Не менее 39 человек пострадали на севере Египта в промышленной зоне Бург эль-Араб в окрестностях города Александрия.

Об этом в субботу вечером со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения сообщает издание Al Youm as Sabia.

При этом городские службы Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций сообщает, что взрыв прогремел на заводе, производящем алюминий для холодильных установок, по причине выброса газа. Возникший вслед за взрывом мощный пожар распространился по территории трех смежных заводов, которые размещены на общей территории.

В настоящее время пожарные расчеты работают на месте взрыва. Пострадавших госпитализировали. Информации об их состоянии пока не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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