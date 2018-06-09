Несколько десятков человек напали на российского парапланериста в Грузии

В Казбегском районе Грузии местные жители избили российского парапланериста Федора Челышева, сообщают «Новости-Грузия».

По информации агентства, у Челышева сломан нос, пострадали ребра и внутренние органы. Министерство внутренних дел страны возбудило уголовное дело по статьям «Повреждение чужого имущества» и «Насилие».

В беседе с РИА «Новости» Челышев сообщил, что стал жертвой попытки переделки бизнеса. По его словам, угрозы исходили от местных конкурентов еще год назад. Спортсмен подчеркнул, что угрожали не только ему, но и в адрес других приезжих.

Парапланерист отметил, что инцидент не связан с политикой. Он выразил надежду, что местные власти разберутся с произошедшим.