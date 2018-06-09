​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

Мирная жительница самопровозглашенной Донецкой народной республики пострадала в субботу от снайперского обстрела украинских силовиков.

Об этом в Совместном центре контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) сообщил представитель ДНР, отметив, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Васильевка в 20.50 по московскому времени. В результате снайперского огня проникающее пулевое ранение в живот получила молодая местная жительница – девушка 1992 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали. Информации о ее состоянии к настоящему моменту не поступало.

Напомним: накануне - в пятницу 8 июня - мирный житель населенного пункта Саханка в ДНР получил ранение в результате минометного обстрела со стороны ВСУ.