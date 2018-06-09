На ирано-иракской границе обезврежена группировка террористов

Около границы Ирана и Ирака Корпус стражей исламской революции обезвредил террористическую группировку, сообщает Tasnim.

В заявлении КСИР сообщается, что вооруженная группировка намеревалась проникнуть на иранскую территорию, чтобы совершать теракты и подрывы. Боевики были окружены и полностью обезврежены.

В заявлении сообщается, что часть боевиков были убиты, другая получила ранения. Силовики изъяли снаряжение, боеприпасы и оружие.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил об ощутимых результатах сотрудничества с Россией по обеспечению