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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

В вагоне подмосковной электрички произошел пожар
​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

 Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия
На ирано-иракской границе обезврежена группировка террористов

На ирано-иракской границе обезврежена группировка террористов

 СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

20:42   9 Июня 2018
Весь мир
47

На ирано-иракской границе обезврежена группировка террористов

На ирано-иракской границе обезврежена группировка террористов

Около границы Ирана и Ирака Корпус стражей исламской революции обезвредил террористическую группировку, сообщает Tasnim.

В заявлении КСИР сообщается, что вооруженная группировка намеревалась проникнуть на иранскую территорию, чтобы совершать теракты и подрывы. Боевики были окружены и полностью обезврежены.

В заявлении сообщается, что часть боевиков были убиты, другая получила ранения. Силовики изъяли снаряжение, боеприпасы и оружие.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил об ощутимых результатах сотрудничества с Россией по обеспечению

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Автор: Олег Королев
#терроризм #иран #ирак
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