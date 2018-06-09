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 СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

В вагоне подмосковной электрички произошел пожар
​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

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 СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

20:29   9 Июня 2018
Весь мир
35

СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

В результате обстрела города Джизан на юге Саудовской Аравии со стороны шиитских мятежников-хуситов из движения «Ансар-Алла» были убиты два мирных жителя.

Об этом в субботу, ссылаясь на заявление арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает местный телеканал al-Ekhbariya.

В частности, телеканал сообщает, что два человека погибли в городе Джизана в результате разрыва снаряда, который с территории Йемена запустило хуситское ополчение.

Напомним: вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года. Одной стороной противостояния является шиитское движение «Ансар Алла», а другой – лояльные президенту страны Абд Раббу Мансуру Хади правительственные войска и ополченцы. По данным Саудовской Аравии, со стороны Йемена за последнее время мятежники выпустили по саудовской территории более сотни ракет.

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Автор: Александр Люблинский
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