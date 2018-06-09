СМИ: Два человека погибли в Саудовской Аравии при обстреле хуситов

В результате обстрела города Джизан на юге Саудовской Аравии со стороны шиитских мятежников-хуситов из движения «Ансар-Алла» были убиты два мирных жителя.

Об этом в субботу, ссылаясь на заявление арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает местный телеканал al-Ekhbariya.

В частности, телеканал сообщает, что два человека погибли в городе Джизана в результате разрыва снаряда, который с территории Йемена запустило хуситское ополчение.

Напомним: вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года. Одной стороной противостояния является шиитское движение «Ансар Алла», а другой – лояльные президенту страны Абд Раббу Мансуру Хади правительственные войска и ополченцы. По данным Саудовской Аравии, со стороны Йемена за последнее время мятежники выпустили по саудовской территории более сотни ракет.