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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

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​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

 Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

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20:23   9 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

Белорусский министр сельского хозяйства Леонид Заяц заявил, что Белоруссии и России не нужно создавать барьеры на общем продовольственном рынке.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он отметил, что искусственные препятствия создаются на ровном месте и «не делают чести» тем, кто их возводит. Заяц подчеркнул, что Москва и Минск должны дополнять друг друга.

Также министр заявил, что необходимо не вести торговые войны, а работать вместе над развитием сельского хозяйства. 

Заяц также подчеркнул, что Союзном государстве можно производить все необходимое продовольствие. По его словам, продукты из Белоруссии в России пользуются спросом: в частности, на ярмарках за ним выстраиваются большие очереди.

Министр также отметил, что двум странам следует выо выполнять фундаментальные договоры Союзного государства, в том числе в части создания общего рынка, развития АПК и продовольственной независимости.

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Автор: Олег Королев
#белоруссия #союзное государство #прововольственный рынок
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