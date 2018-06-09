Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

Белорусский министр сельского хозяйства Леонид Заяц заявил, что Белоруссии и России не нужно создавать барьеры на общем продовольственном рынке.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он отметил, что искусственные препятствия создаются на ровном месте и «не делают чести» тем, кто их возводит. Заяц подчеркнул, что Москва и Минск должны дополнять друг друга.

Также министр заявил, что необходимо не вести торговые войны, а работать вместе над развитием сельского хозяйства.

Заяц также подчеркнул, что Союзном государстве можно производить все необходимое продовольствие. По его словам, продукты из Белоруссии в России пользуются спросом: в частности, на ярмарках за ним выстраиваются большие очереди.

Министр также отметил, что двум странам следует выо выполнять фундаментальные договоры Союзного государства, в том числе в части создания общего рынка, развития АПК и продовольственной независимости.