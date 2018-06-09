Сборная Аргентины прибыла в Россию на ЧМ-2018

В Россию на Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня, прибыли футболисты сборной Аргентины и тренерских штаб.

Об этом в субботу вечером сообщает агентство ТАСС, отмечая, что аргентинская делегация прибыла на самолете в подмосковный аэропорт Жуковский.

Разместят аргентинскую сборную в Московской области на базе в Бронницах, а тренироваться футболисты будут на стадионе местной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, где 11 июня они проведут открытую тренировку.

Главным тренером сборной Аргентины с мая 2017 года является 58-летний Хорхе Сампаоли.