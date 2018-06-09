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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

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​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

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19:55   9 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Более 20 участникам митинга в Бухаресте понадобилась медицинская помощь

СМИ: Более 20 участникам митинга в Бухаресте понадобилась медицинская помощь

В субботу в столице Румынии прошел митинг против «давления» Социально-демократической партии, в ходе которого медицинская помощь потребовалась 22 протестующим, при этом четырех из них в итоге госпитализировали.

Об этом сообщает новостное агентство Mediafax, отмечая, что у людей были зафиксированы обмороки, приступы гипертонии и приступы астмы. Также отмечается, что помощь врачей понадобилась подростку, который при падении повредил колено.

Отмечается, что по разным данным, в митинге в Бухаресте участие принимают от 400 до 600 тысяч граждан. Организаторы митинга требуют от властей перемен и согласования принимаемых решений с народом, не призывая при этом ни к отставке кого-нибудь из политиков, ни к радикальной деятельности.

СМИ: Более 20 участникам митинга в Бухаресте понадобилась медицинская помощь

Участникам митинга предложили прийти на мероприятие в белой одежде или в национальных костюмах, при этом взять с собой напечатанный на бумаге текст государственного гимна Румынии, национальные флаги, народный музыкальный инструмент – флуер и фонарики. В акции принимает участие премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #митинг #румыния #общество #весь мир #бухарест #протестующие #медицинская помощь #социал-демократы #обмороки
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