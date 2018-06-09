СМИ: Более 20 участникам митинга в Бухаресте понадобилась медицинская помощь

В субботу в столице Румынии прошел митинг против «давления» Социально-демократической партии, в ходе которого медицинская помощь потребовалась 22 протестующим, при этом четырех из них в итоге госпитализировали.

Об этом сообщает новостное агентство Mediafax, отмечая, что у людей были зафиксированы обмороки, приступы гипертонии и приступы астмы. Также отмечается, что помощь врачей понадобилась подростку, который при падении повредил колено.

Отмечается, что по разным данным, в митинге в Бухаресте участие принимают от 400 до 600 тысяч граждан. Организаторы митинга требуют от властей перемен и согласования принимаемых решений с народом, не призывая при этом ни к отставке кого-нибудь из политиков, ни к радикальной деятельности.

Участникам митинга предложили прийти на мероприятие в белой одежде или в национальных костюмах, при этом взять с собой напечатанный на бумаге текст государственного гимна Румынии, национальные флаги, народный музыкальный инструмент – флуер и фонарики. В акции принимает участие премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ.