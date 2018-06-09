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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

В вагоне подмосковной электрички произошел пожар
​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

​​​​​​​ДНР: От снайперского огня украинских силовиков пострадала женщина

 Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия

Минск призвали Москву не создавать барьеры на рынке проводовольствия
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19:37   9 Июня 2018
Весь мир
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Мэй, говоря о противодействии G7 «враждебным государствам», упомянула Россию

Мэй, говоря о противодействии G7 «враждебным государствам», упомянула Россию

Лидеры стран «Большой Семерки» в ходе проходящего в Канаде саммита договорились противодействовать «враждебным государствам».

Говоря об этом в субботу вечером, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй упомянула Россию. Об этом британское правительство сообщает в распространенном пресс-релизе.

«Новое соглашение даёт понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа», - говорится в документе.

Также сообщается, что Тереза Мэй приветствует достигнутое лидерами «Большой Семерки» соглашение о разработке стратегий для защиты демократических процессов, координации действий и обмене информацией. Также отмечается, что соглашение включает в себя создание нового механизма быстрого реагирования стран «семерки» в случае возникновения международных угроз.

Мэй, говоря о противодействии G7 «враждебным государствам», упомянула Россию

Напомним: ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что экономические позиции итоговой резолюции лидеров стран G7 не включают в себя урегулирование торговых споров.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #великобритания #политика #саммит #тереза мэй #весь мир #соглашение #противодействие #g7 #враждебные страны
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