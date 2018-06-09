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22:17   9 Июня 2018
Весь мир
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Макрон: Итоговая резолюция G7 не урегулирует всех проблем

Макрон: Итоговая резолюция G7 не урегулирует всех проблем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу вечером, что экономическая часть проекта итоговой резолюции саммита G7 содержит ряд положений, которые не урегулируют имеющиеся проблемы.

Слова французского лидера приводит агентство France Presse. Также сообщается, что Макрон подтвердил готовность всех стран, участвующих в проходящем в Канаде саммите «Большой Семерки», подписать совместную декларацию по торговым вопросам, однако он отметил, что экономические положения данного документа не смогут урегулировать существующие проблемы в торговых отношениях между странами.

В то же время, агентство Reuters приводит слова Макрона о том, что принятие итоговой резолюции является шагом вперед в рамках предстоящей работы, которая будет проводится в торговой сфере в обозримом будущем.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп покинул саммит G7, не дождавшись итоговой резолюции, и вылетел из Канады в Сингапур, где у него на 12 июня назначена встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #политика #проблемы #весь мир #макрон #g7 #итоговая резолюция #торговые проблемы #урегулирование проблем
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