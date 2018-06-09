Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция

Грузинская полиция задержала водителя экскурсионного автобуса, который ранее сорвался в ущелье в регионе Кахети на перевале Гомбори на востоке страны.

Об этом в субботу вечером сообщает Первый канал грузинского телевидения.

При этом агентство Sputnik Грузия сообщает, что мужчину 1981 года рождения обвиняют в том, что он при эксплуатации транспортного средства нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой гибель четырех человек, в том числе одного ребенка. Водителю грозит тюремный срок от 6 до 10 лет.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Грузии на Гомборском перевале сорвался в пропасть микроавтобус, который вез на экскурсию учеников шестого класса тбилисской школы и их родителей. В результате трагедии на месте происшествия скончались четыре человека и 21 человек получил ранения.