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 Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция

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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

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 Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция

Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция
21:50   9 Июня 2018
Весь мир
48

Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция

Водителя автобуса, упавшего в ущелье в Грузии, задержала полиция

Грузинская полиция задержала водителя экскурсионного автобуса, который ранее сорвался в ущелье в регионе Кахети на перевале Гомбори на востоке страны.

Об этом в субботу вечером сообщает Первый канал грузинского телевидения.

При этом агентство Sputnik Грузия сообщает, что мужчину 1981 года рождения обвиняют в том, что он при эксплуатации транспортного средства нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой гибель четырех человек, в том числе одного ребенка. Водителю грозит тюремный срок от 6 до 10 лет.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Грузии на Гомборском перевале сорвался в пропасть микроавтобус, который вез на экскурсию учеников шестого класса тбилисской школы и их родителей. В результате трагедии на месте происшествия скончались четыре человека и 21 человек получил ранения. 

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Автор: Александр Люблинский
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