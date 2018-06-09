В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

В субботу 9 июня спасатели Московской области ликвидировали пожар в электричке, следовавшей по Смоленскому направлению МЖД.

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на главное управление подмосковного МЧС.

В частности, сообщается, что сообщение о пожаре в вагоне электропоезда поступило в 19.34 по московскому времени. На тот момент электричка находилась на станции Кукаринская Можайского муниципального района Московской области.

«В 19:44 мск - ликвидация открытого горения, в 20:00 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Причины возгорания в вагоне не указываются.