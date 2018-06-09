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21:16   9 Июня 2018
Весь мир
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Кандидата в депутаты парламента застрелили в Мексике после дебатов

Кандидата в депутаты парламента застрелили в Мексике после дебатов

В мексиканском городе Пьедрас-Неграс в ночь на субботу сразу после окончания дебатов застрелили кандидата в депутаты конгресса Мексики от штата Коауила Фернандо Пурона.

Об этом сообщается в социальных сетях, где очевидцы преступления разместили видеозапись произошедшего.  НА опубликованных кадрах видно, как Женщина просит Пурона о фото на улице рядом со зданием автономного университета, неожиданно к политику сзади приближается злоумышленник, который производит выстрел ему в затылок и скрывается с места происшествия.

Пурон являлся кандидатом в депутаты конгресса от правящей в Мексике Институционно-революционной партии, выборы пройдут 1 июля. 

По данным аналитической компании Etellekt, в ходе текущей избирательной компании по состоянию на сегодняшний день в Мексике уже убили 112 политиков, из них 14 человек уже зарегистрированных кандидатов на предстоящих выборах в конгресс.  

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Автор: Александр Люблинский
#убийство #происшествия #политика #чп #мексика #общество #весь мир #кандидат в депутаты #выборы в конгресс
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