Кандидата в депутаты парламента застрелили в Мексике после дебатов

В мексиканском городе Пьедрас-Неграс в ночь на субботу сразу после окончания дебатов застрелили кандидата в депутаты конгресса Мексики от штата Коауила Фернандо Пурона.

Об этом сообщается в социальных сетях, где очевидцы преступления разместили видеозапись произошедшего. НА опубликованных кадрах видно, как Женщина просит Пурона о фото на улице рядом со зданием автономного университета, неожиданно к политику сзади приближается злоумышленник, который производит выстрел ему в затылок и скрывается с места происшествия.

Пурон являлся кандидатом в депутаты конгресса от правящей в Мексике Институционно-революционной партии, выборы пройдут 1 июля.

По данным аналитической компании Etellekt, в ходе текущей избирательной компании по состоянию на сегодняшний день в Мексике уже убили 112 политиков, из них 14 человек уже зарегистрированных кандидатов на предстоящих выборах в конгресс.