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 В вагоне подмосковной электрички произошел пожар

В вагоне подмосковной электрички произошел пожар
Порошенко попросили возглавить парад геев в Киеве

Порошенко попросили возглавить парад геев в Киеве

 Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

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20:55   9 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко попросили возглавить парад геев в Киеве

Порошенко попросили возглавить парад геев в Киеве

С призывом выступили депутаты Европарламента, выслав соответствующее письмо Киеву.

Политики просят «встать в первых рядах» гей-парада президента Украины Петра Порошенко, Кабмин страны и членов Верховной рады. Послание подписали 35 депутатов Европарламента.

Также главу государства призвали усилить меры безопасности во время шествия представителей ЛГБТ-сообщества. В ведомстве отметили, что Киев недостаточно активно борется за права секс-меньшинств.

В 2017 году организаторы Марша равенства изменили маршрут из-за угроз радикалов. Шествие сопровождал полицейских эскорт. Но нападений избежать не удалось, поскольку украинские радикалы атаковали участников мероприятия уже после завершения шествия. Пострадали десять человек.

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Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #европарламент #политика #весь мир #гей парад в киеве
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