Порошенко попросили возглавить парад геев в Киеве

С призывом выступили депутаты Европарламента, выслав соответствующее письмо Киеву.

Политики просят «встать в первых рядах» гей-парада президента Украины Петра Порошенко, Кабмин страны и членов Верховной рады. Послание подписали 35 депутатов Европарламента.

Также главу государства призвали усилить меры безопасности во время шествия представителей ЛГБТ-сообщества. В ведомстве отметили, что Киев недостаточно активно борется за права секс-меньшинств.

В 2017 году организаторы Марша равенства изменили маршрут из-за угроз радикалов. Шествие сопровождал полицейских эскорт. Но нападений избежать не удалось, поскольку украинские радикалы атаковали участников мероприятия уже после завершения шествия. Пострадали десять человек.