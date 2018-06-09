Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

Футболисты и тренерский штаб сборной Исландии прибыли в Геленджик для участия в ЧМ-2018.

Исландская сборная в ходе турнира будет базироваться в Геленджике. 10 июня они проведут открытую тренировку на стадионе "Олимп". В состав команды на ЧМ вошли три футболиста российского клуба "Ростов" Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон не сможет посетить чемпионат мира в России, хотя любит этот вид спорта и постоянно ходит на матчи национальной команды.

Матчи ЧМ пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира исландцы сыграют с командами Португалии 15 июня в Сочи, с иранскими футболистами они сразятся 20 июня в Казани. Игра с Марокко запланирована на 25 июня в Калининграде.

Ранее в Россию на ЧМ прибыли футбольные сборные из Португалии, Ирана, Панамы, Испании и Саудовской Аравии.