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Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

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20:37   9 Июня 2018
Россия
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Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

Футболисты и тренерский штаб сборной Исландии прибыли в Геленджик для участия в ЧМ-2018.

Исландская сборная в ходе турнира будет базироваться в Геленджике. 10 июня они проведут открытую тренировку на стадионе "Олимп". В состав команды на ЧМ вошли три футболиста российского клуба "Ростов" Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон не сможет посетить чемпионат мира в России, хотя любит этот вид спорта и постоянно ходит на матчи национальной команды.

Матчи ЧМ пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира исландцы сыграют с командами Португалии 15 июня в Сочи, с иранскими футболистами они сразятся 20 июня в Казани. Игра с Марокко запланирована на 25 июня  в Калининграде.

Ранее в Россию на ЧМ прибыли футбольные сборные из Португалии, Ирана, Панамы, Испании и Саудовской Аравии.

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Автор: Ольга Шпакова
#исландия #чм #геленджик #чм 2018 #чм - 2018
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