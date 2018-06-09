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20:49   9 Июня 2018
Весь мир
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Меркель надеется на прогресс в разрешении северокорейской ситуации

Меркель надеется на прогресс в разрешении северокорейской ситуации

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что предстоящая в Сингапуре лидеров США Дональда Трампа и КНДР поспособствует ядерному разоружению Корейского полуострова.

Об этом Ангела Меркель рассказала журналистам на полях проходящего в Канаде саммита G7. При этом она отметила, что тема первых в истории американо-северокорейских переговоров на высшем уровне подробно обсуждалась лидерами «Большой семерки».

«Мы все хотели бы, чтобы переговоры, которые американский президент проведет в Сингапуре с северокорейским лидером, привели к прогрессу в том, что касается денуклеаризации Корейского полуострова», - заявила Меркель, в частности.

При этом она отметила, что накануне вечером – в пятницу 8 июня – эта тема подробно обсуждалась на саммите G7.

Меркель надеется на прогресс в разрешении северокорейской ситуации

Напомним: ранее в субботу СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой Семерки» в Канаде и направился в Сингапур, где 12 июня у него назначена встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Трамп выразил надежду на успех предстоящих переговоров, а также на то, что они с северокорейским лидером друг другу понравятся и смогут подружиться.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #меркель #кндр #политика #весь мир #сингапур #g7 #денуклеаризация корейского полуострова #сша - кндр #самит #тема переговоров #конфликт с сша
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