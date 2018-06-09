Евросоюз будет соблюдать соглашение с Ираном — Меркель

Страны Европейского союза и дальше намерены соблюдать соглашение по иранской ядерной программе.

ЕС рассчитывает на то, что Тегеран тоже будет придерживаться условий сделки, заявила канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель а полях саммита G7 в Квебеке. По ее словам, европецы хотят соблюдать соглашение с Тегераном не смотря на сохранение разногласий с Соединенными Штатами.

Ранее Меркель заявила о надежде на подписание совместного коммюнике на саммите "Большой двадцатки", несмотря на разногласия со Штатами.

Саммит стран G7 (входят Британия, Германия, Канада, Италия, Штаты, Франция и Япония) начал свою работу в пятницу. Мероприятие проходит на фоне разногласий между Америкой и другими членами данного объединения.

Американский лидер покинул саммит прежде, чем тот официально завершился, из-за саммита с северокорейским лидером в Сингапуре.