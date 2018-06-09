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 Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

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20:11   9 Июня 2018
Россия
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Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

Заслуженная артистка РФ Татьяна Малыщицкая умерла в Петербурге в возрасте 75 лет.

Об этом проинформировала пресс-служба Камерного театра Малыщицкого, в котором долгое время работала актриса. Малыщицкая и ее отец - известный режиссер и основатель нескольких театров Владимир Малыщицкий - стояли у истоков ленинградского Молодежного театра. Артистка сыграла там в таких спектаклях, как "Диалоги" и "Беда".

Также она принимала активное участие в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в постановках "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается" и "Вишневый сад".

Также актриса снималась в кино, в том числе появилась в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Также она запомнилась зрителям в фильме "Гадкие лебеди".

Дата прощания с Малыщицкой пока не названа.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #актриса #татьяна малыщицкая
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