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Сборная Исландии по футболу прилетела в Геленджик на ЧМ

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 Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

 Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

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19:51   9 Июня 2018
Весь мир
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Трамп считает, что Обама «допустил» возвращение Крыма в Россию

Трамп считает, что Обама «допустил» возвращение Крыма в Россию

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Политик отметил, что сейчас экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама «может сказать, что хочет». Однако именно он по мнению Трампа «позволил» полуострову Крым вернуться в состав России. Президент не отрицает, что в такой ситуации у него могло быть «совсем другое» отношение.

Трамп ранее заявил о необходимости возвращения России в состав «большой восьмерки». Такой шаг может принести пользу не только Вашингтону, но и всему мировому сообществу.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #обама #крым #политика #трамп #весь мир
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