Трамп считает, что Обама «допустил» возвращение Крыма в Россию

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Политик отметил, что сейчас экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама «может сказать, что хочет». Однако именно он по мнению Трампа «позволил» полуострову Крым вернуться в состав России. Президент не отрицает, что в такой ситуации у него могло быть «совсем другое» отношение.

Трамп ранее заявил о необходимости возвращения России в состав «большой восьмерки». Такой шаг может принести пользу не только Вашингтону, но и всему мировому сообществу.