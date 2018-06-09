Трамп выразил надежду на то, что подружится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящий саммит США - КНДР, выразил надежду на то, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном понравятся друг другу и смогут подружиться.

При этом Трамп отметил, что они с Ким Чен Ыном, как минимум, начнут переговорный процесс, который станет началом двустороннего американо-северокорейского диалога.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что американский президент досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вылетел в Сингапур, где на 12 июня назначена его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал предстоящие переговоры США – КНДР на высшем уровне историческими.

Сам президент США Дональд Трамп отметил, что заниматься северокорейской проблемой должны были еще его предшественники на посту главы Белого дома.