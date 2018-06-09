Меркель надеется подписать совместное коммюнике на саммите G7 в Канаде

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель сообщила, что надеется подписать совместное коммюнике на саммите "Большой двадцатки", несмотря на разногласия с Америкой.

Об этом она проинформировала представителей СМИ на полях встречи, сообщают зарубежные СМИ.

Саммит стран "Большой семерки" (Британия, ФРГ, Канада, Италия, Соединенные Штаты, Франция и Япония) начался накануне. Мероприятие проходит в канадской провинции Квебек в курортном городке Ла Мальбе. Саммит проходит на фоне разногласий между Америкой и другими членами данного объединения.

Сначала Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки , игнорируя возражения Берлина, Парижа и Лондона. Позже он ввел пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе для продукции из стран Евросоюза и Канады.

Встреча G7 проходит перед первым в истории саммитом Америки и Северной Кореи, который начнется 12 июня в Сингапуре.