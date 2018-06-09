Пожар в ТЦ «Меншиков Холл» распространился по площади 800 квадратных метров

Экстренные службы Ленинградской области сообщают, что площадь пожара в торговом центре «Меншиков Холл» под Петербургом возросла до 800 квадратных метров.

Сообщение экстренных служб в субботу вечером приводит агентство ТАСС, отмечая, что на помощь работающим сейчас на тушении ТЦ спасателям готовится вылететь противопожарный вертолет Ка-32.

Пожар тушится по повышенному третьему уровню сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

В то же время, в городском управлении МЧС сообщают, что пожар возник на крыше торгового центра, который находится на частичном ремонте – во время проведения там кровельных работ вспыхнули изоляционные материалы и битум. Отмечается, что здание, в котором находится торговый центр, имеет статус памятника культурного наследия.