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19:31   9 Июня 2018
Россия
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РФ и Белоруссия договорились снять ограничения с поставок молока

РФ и Белоруссия договорились снять ограничения с поставок молока

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подписали «дорожную карту» по снятию взаимных ограничений с поставок молока.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Москва и Минск договорились разработать и подписать «дорожную карту» двустороннего сотрудничества, чтобы снять ограничения с поставок молока на 2018 год.

РФ и Белоруссия договорились снять ограничения с поставок молока

По ее словам, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Белоруссии прописали ключевые мероприятия, осуществление которых поможет урегулировать поставки продукции. Определили сроки и условия, при выполнении которых Россельхознадзор отменит ограничения на поставки в РФ белорусского молока.

«Ведомство восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий», — сказала Юлия Мелано.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #россельхознадзор #молоко #минсельхозпрод
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