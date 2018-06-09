РФ и Белоруссия договорились снять ограничения с поставок молока

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подписали «дорожную карту» по снятию взаимных ограничений с поставок молока.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Москва и Минск договорились разработать и подписать «дорожную карту» двустороннего сотрудничества, чтобы снять ограничения с поставок молока на 2018 год.

По ее словам, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Белоруссии прописали ключевые мероприятия, осуществление которых поможет урегулировать поставки продукции. Определили сроки и условия, при выполнении которых Россельхознадзор отменит ограничения на поставки в РФ белорусского молока.