Португальские футболисты прилетели на чемпионат мира

Около 50 человек встретили прибывшую на чемпионат мира по футболу сборную Португалии в аэропорту Жуковский.

Об этом сообщает ТАСС. Португальские футболисты будут жить и тренироваться на базе "Сатурна" в подмосковном Кратове. Также в Россию прилетел тренерский состав сборной и административный штаб.

Ожидающие с особым ажиотажем встретили нападающего Криштиану Роналду. Однако игроки сразу проследовали в автобус, не раздавая автографы.

Команда даст открытую для зрителей тренировку 10 июня.

На ЧМ сборная Португалии сыграет с Испанией 15 июня в Сочи, с Марокко 20 июня в московских "Лужниках"), а также с командой Ирана 25 июня в Саранске.