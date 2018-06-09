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19:21   9 Июня 2018
Россия
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Португальские футболисты прилетели на чемпионат мира

Португальские футболисты прилетели на чемпионат мира

Около 50 человек встретили прибывшую на чемпионат мира по футболу сборную Португалии в аэропорту Жуковский.

Об этом сообщает ТАСС. Португальские футболисты будут жить и тренироваться на базе "Сатурна" в подмосковном Кратове. Также в Россию прилетел тренерский состав сборной и административный штаб.

Ожидающие с особым ажиотажем встретили нападающего Криштиану Роналду. Однако игроки сразу проследовали в автобус, не раздавая автографы.

Португальские футболисты прилетели на чемпионат мира

Команда даст открытую для зрителей тренировку 10 июня.

На ЧМ сборная Португалии сыграет с Испанией 15 июня в Сочи, с Марокко 20 июня в московских "Лужниках"), а также с командой Ирана 25 июня в Саранске.

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Автор: Ольга Шпакова
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