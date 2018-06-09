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 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

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Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
16:15   9 Июня 2018
Весь мир
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Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Никаких пошлин, никаких барьеров и никаких субсидий, заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите «большой семерки» в субботу, 9 июня.

Президент США в ходе G7 предложил партнерам создать зону беспошлинной торговли. Трамп отметил, что подобная зона —  конечная цель, но никто не знает, сработает это или нет. Однако подобную модель идеальной торговли объясняют в финансовых вузах, добавил глава США.

«Я поднимал этот вопрос», — сказал Трамп журналистам.

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий из европейских стран и Канады, что вызвало критику в адрес Трампа. Париж и Берлин дали США понять, что могут отказаться подписывать совместное заявление саммита «большой семерки» на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #трамп #весь мир #g7
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