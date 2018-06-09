Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Никаких пошлин, никаких барьеров и никаких субсидий, заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите «большой семерки» в субботу, 9 июня.

Президент США в ходе G7 предложил партнерам создать зону беспошлинной торговли. Трамп отметил, что подобная зона — конечная цель, но никто не знает, сработает это или нет. Однако подобную модель идеальной торговли объясняют в финансовых вузах, добавил глава США.

«Я поднимал этот вопрос», — сказал Трамп журналистам.

Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий из европейских стран и Канады, что вызвало критику в адрес Трампа. Париж и Берлин дали США понять, что могут отказаться подписывать совместное заявление саммита «большой семерки» на фоне торговых разногласий с Вашингтоном.