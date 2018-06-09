Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли
Никаких пошлин, никаких барьеров и никаких субсидий, заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите «большой семерки» в субботу, 9 июня.
Президент США в ходе G7 предложил партнерам создать зону беспошлинной торговли. Трамп отметил, что подобная зона — конечная цель, но никто не знает, сработает это или нет. Однако подобную модель идеальной торговли объясняют в финансовых вузах, добавил глава США.
«Я поднимал этот вопрос», — сказал Трамп журналистам.
Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий из европейских стран и Канады, что вызвало критику в адрес Трампа. Париж и Берлин дали США понять, что могут отказаться подписывать совместное заявление саммита «большой семерки» на фоне торговых разногласий с Вашингтоном.
Day 1 of #G7Charlevoix in 60 seconds. pic.twitter.com/U6jA8ylIgm— G7 Canada (@g7) June 9, 2018