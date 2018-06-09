Четыре человека погибли в Грузии, где автобус с детьми сорвался в овраг

В грузинском городе Телави в регионе Кахети экскурсионный автобус с детьми и их родителями упал в овраг, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Как сообщает грузинский Первый телеканал на место происшествия в Телави прибыл глава МВД Грузии Георгий Гахария для того, чтобы ознакомиться с состоянием пострадавших.

Отмечается, что по данным Министерства внутренних дел в результате падения автобуса с детьми в овраг пострадали 16 человек, однако Минздрав Грузии сообщает о том, что с места происшествия был госпитализирован 21 человек.

Подробностей о произошедшем, а также о причинах, по которым экскурсионный автобус сорвался в овраг, к настоящему моменту не приводится. Обстоятельства автокатастрофы выясняются.