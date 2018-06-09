Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде до окончания мероприятия.

Об этом проинформировали корреспонденты пула Белого дома. Последним мероприятием, в котором Трамп поучаствовал, стал совместный рабочий завтрак, где обсуждалось гендерное равенство.

Трамп опоздал на завтрак на 17 минут и пропустил выступление канадского премьер-министра Джастина Трюдо. После завтрака Трамп провел пресс-конференцию, на которой заявил о том, что считает саммит очень успешным.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу сообщила о том, что рабочая программа Трампа на саммите будет сокращена - он пропустит сессию по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Американскую сторону будет представлять помощник Трампа по G7 Эверетт Айссенстат.

После саммита в Квебеке Трамп отправился в Сингапур, где на 12 июня у него запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.