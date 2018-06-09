Украинский самолет разбился в Польше

Легкомоторный украинский самолет потерпел крушение в Польском Жешуве.

Как сообщает телеканал TVN24, легкомоторник разбился при заходе на посадку в аэропорт. В результате происшествия пострадали три человека.

У одного из пострадавших тяжелые травмы, его госпитализировали с помощью вертолета скорой помощи.

В связи с инцидентом летевший в Жешув круизный самолет из Варшавы был вынужден вернуться. Также еще один рейс из Лондона диспетчеры перенаправлен в аэропорт Кракова.