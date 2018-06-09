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 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
15:58   9 Июня 2018
Весь мир
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Пушков: Трампу скучно на G7 и хочется большой политики 

Пушков: Трампу скучно на G7 и хочется большой политики 

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в сети микроблогов Twitter заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости возврата России в формат G8.

В частности, Пушков считает, что президент США заскучал на саммите «Большой Семерки» в Канаде, где речь в основном идет о введенных им ранее ввозных пошлина Трамп хочет решать вопросы «большой политики», что невозможно делать без участия Росси и Китая. Именно поэтому он и заводит речь о необходимости возвращения к формату G8.

Пушков: Трампу скучно на G7 и хочется большой политики 

Напомним: в то время, как в Канаде проходит саммит «Большой Семерки», российский президент Владимир Путин находится в китайском городе Циндао на саммите ШОС.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #пушков #политика #трамп #весь мир #большая политика #g8 #g7 #торговые споры #возвращение россии
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