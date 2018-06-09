СМИ: Страны Африки видят будущее в сотрудничестве с Россией, Китаем и Турцией

В Африке, начиная с 2035 года, число трудоспособной молодежи станет в два раза выше, чем во всем остальном мире. Спустя еще 15 лет каждый живущий станет африканцем. К концу 21 века 40% населения Земли будут африканцами.

Вашингтон для взаимодействия с Африкой, вместо развития отношений с континентом, использует военных. Последствия такой политики станут крайне негативными, пишет издание bangordailynews.com.

Изменения в демографической области повысят значение Африки в экономическом секторе. Согласно прогнозам, к 2030 году 43% всех жителей этого континента можно будет причислить к среднему или высшему социальному классу. Потребление в домашнем хозяйстве достигнет 2,5 триллионов долларов. Цифра превышает показатели 2015 года в два раза. Общая же сумма потребительских и предпринимательских расходов составит 6,7 триллионов долларов.

Вместе с этим появятся проблемы, которые отразятся не только на африканцах, но и на всем мировом сообществе. Среди них эксперты отмечают нищету, низкий уровень инфраструктуры и постоянные вооруженные конфликты. Благодаря этому Африка станет крупнейшим «поставщиком» эмигрантов.

Ряд стран уже обратил внимание на прогнозы и потенциал Африки, из-за чего решил развивать сотрудничество с континентом. Много говорится о влиянии Китая в этом регионе и стран Евросоюза. Россия, Турция, Япония нацелены на развитие отношений с африканскими государствами.

Но США, начиная с сентября 2001 года, строит отношения с континентом только в военном ключе. В 2003 года тогда еще президент Джордж Буш создал первую военную базу страны в Джибути. Спустя четыре года в Африке появилось Объединенное командование в зоне Африки (AFRICOM).

При Бараке Обаме этот подход только укрепился. Страна увеличила расходы на военный сектор и развернула еще больше баз в Африке. Дональд Трамп в этом вопросе схож с предшественниками. Только за 2017 год количество американских военных в регионе выросло на 1500 человек. Сейчас в Африке 7500 солдатов США, не говоря уже о силах специальных операций.

Увеличение контингента не оставляет места для дипломатии. Даже количество военных советников Вашингтона значительно больше количества дипломатов во всей Африке. Присутствие США на континенте порождает протесты против открытия новых баз. Инциденты зафиксированы в Гане, Нигере, Камеруне и Либерии. Штаб-квартира AFRICOM находится в Германии, потому что ни одна из африканских стран не хочет принимать у себя ведомство.

ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что некоторые американские военные миссии провоцируют рост уровня насилия и экстремизма. Пентагон даже готов поставлять оружие на континент, обучать африканских военных. Но речи о торговых сделках, совместных проектах в области инфраструктуры или сельского хозяйства не идет. У Вашингтона нет желания работать с политическими партиями для развития демократии в Африке.

Белый дом не нацелен бороться с коррупцией и нищетой в африканских странах. Цель США, пишет издание, подготовить страны континента к войне друг с другом.