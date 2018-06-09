Рим надеется восстановить G8 с участием России — премьер Италии
Рим разделает позицию диалога, но это не означает незамедлительного снятия антироссийских санкций, отметил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.
По его словам, в ходе саммита «большой семерки» обсуждали восстановление G8 с участием РФ. Конте напомнил, что санкции зависят от минских соглашений, которые еще не выполнили до конца, поэтому требуется время для окончательного результата.
«Это не означает снятие санкций сегодня-завтра», — объяснил премьер.
Джузеппе Конте добавил, что итальянская делегация передала европейским партнерам — держать Москву в изоляции невыгодно. Россия играет центральную роль в самых деликатных геополитических кризисах, отметил премьер.
«Поэтому личная надежда Италии состоит в восстановлении G8 с участием РФ», — заключил Конте.
Italy’s new prime minister, Giuseppe Conte, broke sharply with the EU on Friday at his first international summit, and joined President Donald Trump’s call for Russia to be reinstated to the G-8. In case your wondering, Conte is the EU's smart one. pic.twitter.com/9aXeoz3Xa9— George Washington (@GW1stPOTUS) June 9, 2018