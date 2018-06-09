Рим надеется восстановить G8 с участием России — премьер Италии

Рим разделает позицию диалога, но это не означает незамедлительного снятия антироссийских санкций, отметил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

По его словам, в ходе саммита «большой семерки» обсуждали восстановление G8 с участием РФ. Конте напомнил, что санкции зависят от минских соглашений, которые еще не выполнили до конца, поэтому требуется время для окончательного результата.

«Это не означает снятие санкций сегодня-завтра», — объяснил премьер.

Джузеппе Конте добавил, что итальянская делегация передала европейским партнерам — держать Москву в изоляции невыгодно. Россия играет центральную роль в самых деликатных геополитических кризисах, отметил премьер.

«Поэтому личная надежда Италии состоит в восстановлении G8 с участием РФ», — заключил Конте.