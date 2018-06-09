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Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

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15:35   9 Июня 2018
Россия
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Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

В городе Ломоносов под Петербургом вспыхнул торговый центр "Меньшиков Холл".

Об этом проинформировали в ГУМЧС по Санкт-Петербургу. Сигнал о возгорании поступил в 16.40 по московскому времени. На крыше двухэтажного здания велись кровельные работы, при проведении которых вспыхнул битум и изоляция на площади 100 квадратов.

 

К 17.44 пожару присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале. В настоящее время пожар распространился на 400 квадратных метров. На момент возникновения инцидента посетителей в торговом центре не было, о пострадавших сообщений нет.

В тушении пожара задействованы десять единиц техники и 50 человек личного состава.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #петербург #тц #ломоносов
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