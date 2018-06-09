Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя
Накануне президент Украины Петр Порошенко поздравил севастопольцев с Днем города. Поздравление опубликовано 9 июня, хотя праздник отмечают 14-го.
Украинский лидер в поздравлении выразил уверенность, что жители города в этот день поднимут флаг Украины и исполнят национальный гимн.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков напомнил украинскому лидеру, что Севастополь — «героический город» РФ. Украинскому флагу над ним делать нечего, подчеркнул сенатор.
Порошенко опять все напутал: Севастополь - героический русский город, но никак не украинский. И флагу Украины над ним делать нечего.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 9, 2018