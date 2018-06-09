Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя

Накануне президент Украины Петр Порошенко поздравил севастопольцев с Днем города. Поздравление опубликовано 9 июня, хотя праздник отмечают 14-го.

Украинский лидер в поздравлении выразил уверенность, что жители города в этот день поднимут флаг Украины и исполнят национальный гимн.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков напомнил украинскому лидеру, что Севастополь — «героический город» РФ. Украинскому флагу над ним делать нечего, подчеркнул сенатор.