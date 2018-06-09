Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников считает, что обещаниям украинского президента Петра Порошенко, в том числе и на счет освобождения арестованных российских журналистов, верить нельзя.

Напомним: ранее в субботу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры обсудили необходимость скорейшего освобождения арестованных на Украине российских журналистов, а также договорились, что уполномоченные по правам человека России и Украины в скором времени посетят заключенных.

Российский сенатор Евгений Серебренников в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения СМИ на эту тему:

«Сложно комментировать обещания Порошенко и достигнутые с ним договоренности. В договороспособность этого человека я не верю», - заявил он, в частности.

По его мнению, Россия сможет о чем-либо договариваться с Украиной лишь после того, как там сменится президент. Пока же надо, конечно, предпринимать какие-то шаги для реализации минских соглашений и искать точки соприкосновения, но с течением времени все становится только хуже.

Напомним: 15 мая текущего года в Киеве был задержан, а 17 – арестован на 60 суток решением Херсонского суда Кирилл Вышинский – руководитель новостного портала РИА Новости Украина, которому предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР и в государственной измене. Вышинский, имевший до этого времени двойное гражданство, заявил в зале суда о выходе из гражданства Украины и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в его освобождении.