Трамп летит в Сингапур с «миссией мира»

На встрече с журналистами в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро отправится в Сингапур.

Там американский лидер встретится с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что отправляется на саммит с «миссией мира».

Президент Соединенных Штатов уверен, что в скором времени Северная Корея станет «невероятным местом». Политик отметил, что Вашингтон сотрудничает с Пхеньяном, и пока это сотрудничество можно охарактеризовать как «хорошее».