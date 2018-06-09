Мы в соц.сетях:
Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

 Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя

Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя
Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

 Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ
Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

 Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя

Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя
Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

 Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ
Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
15:07   9 Июня 2018
Весь мир
64

Трамп летит в Сингапур с «миссией мира»

Трамп летит в Сингапур с «миссией мира»

На встрече с журналистами в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро отправится в Сингапур.

Там американский лидер встретится с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что отправляется на саммит с «миссией мира».

Президент Соединенных Штатов уверен, что в скором времени Северная Корея станет «невероятным местом». Политик отметил, что Вашингтон сотрудничает с Пхеньяном, и пока это сотрудничество можно охарактеризовать как «хорошее».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили
А не купальники, как учительница в Омске.
14:31   9 Июня 2018
61
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
84
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
113
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

9:40   9 Июня 2018
347
Самое читаемое
Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США