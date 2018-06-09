Мы в соц.сетях:
Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

 Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя

Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя
Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

 Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ
Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

Торговый центр загорелся в пригороде Петербурга

 Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя

Опять все напутал. Пушков объяснил Порошенко принадлежность Севастополя
Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

Сенатор Серебренников заявил, что не верит в договороспособность Порошенко

 Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ
Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

Президент США предложил создать зону беспошлинной торговли

 Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания

Трамп покинул саммит «Большой семерки», не дожидаясь его окончания
14:58   9 Июня 2018
Весь мир
58

Трамп назвал успешным саммит «Большой семерки» в Канаде

Трамп назвал успешным саммит «Большой семерки» в Канаде

Американский президент Дональд Трамп назвал саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде очень успешным.

По итогам своего участия в саммите глава США заявил представителям СМИ, что заседание было невероятно успешным.

Трамп планирует покинуть канадский G7 раньше времени и полететь в Сингапур, где 12 июня у него запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Глава Белого дома и руководитель КНДР прибудут в Сингапур уже в воскресенье, сообщил министр иностранных дел этой азиатской страны Вивиан Балакришнан. Он уточнил, что к встрече двух лидеров уже все готово.

Трамп назвал успешным саммит «Большой семерки» в Канаде

Саммит состоится в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе денуклеаризацию Корейского полуострова, снятие американских санкций с Пхеньяна и варианты заключения мирного договора КНДР и Кореей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #канада #ким чен ын #g7
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили
А не купальники, как учительница в Омске.
14:31   9 Июня 2018
61
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
84
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
113
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

9:40   9 Июня 2018
347
Самое читаемое
Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США