Трамп назвал успешным саммит «Большой семерки» в Канаде

Американский президент Дональд Трамп назвал саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде очень успешным.

По итогам своего участия в саммите глава США заявил представителям СМИ, что заседание было невероятно успешным.

Трамп планирует покинуть канадский G7 раньше времени и полететь в Сингапур, где 12 июня у него запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Глава Белого дома и руководитель КНДР прибудут в Сингапур уже в воскресенье, сообщил министр иностранных дел этой азиатской страны Вивиан Балакришнан. Он уточнил, что к встрече двух лидеров уже все готово.

Саммит состоится в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе денуклеаризацию Корейского полуострова, снятие американских санкций с Пхеньяна и варианты заключения мирного договора КНДР и Кореей.