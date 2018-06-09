КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы Кумина
Бывший депутат Госдумы Вадим Кумин подал документы в столичный избирком. Об этом сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Отмечается, что Кумина выдвинула КПРФ.
Документы в избирательную комиссию подали уже восемь человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Каждому из претендентов необходимо собрать подписи депутатов из 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцу нужны подписи 36 тысяч избирателей.
Выборы столичного мэра пройдут 9 сентября.