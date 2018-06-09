Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой обменяться списками заключенных.

Также омбудсмены будут согласовывать график их посещений. Как пишет ТАСС, Москалькова выразила надежду на то, что процесс согласования завершится на следующей неделе.

Она отметила важность возможности посещения, потому как ряд заключенных имеют двойное гражданство и к ним не допускаются консульские работники.

Как рассказала российский омбудсмен, Денисова заверила ее, что украинский лидер Петр Порошенко гарантировал ей беспрепятственный въезд и безопасность.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин, пребывая на ШОС в Китае, провел телефонные переговоры в Порошенко. В ходе беседы Порошенко отметил важность освобождения осужденных в РФ украинцев. Лидеры двух стран договорились, что в ближайшее время украинский и российский омбудсмены посетят заключенных.