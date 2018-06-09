Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

Рим в значительной степени зависит от экспорта, сообщил президент итальянской ассоциации промышленников Confindustria Винченцо Бочча.

По его словам, антироссийские санкции следует отменить с экономической точки зрения. Однако Италия не может принять подобное решение в одиночку и предлагает рассмотреть вопрос коллегиально с европейскими партнерами, отметил глава Confindustria.

«Мы должны защищать Европу, потому что Европа защитит нас от протекционизма других», — добавил Боччи.

"Dobbiamo difendere l'Europa, perché è l'Europa che ci difenderà dai protezionismi degli altri". Vincenzo Boccia a #Rapallo2018 #Ora pic.twitter.com/RScv8yI20O — Confindustria (@Confindustria) June 9, 2018

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявлял о стремлении правительства пересмотреть санкционную политику в отношении России. Премьер-министр предлагал Риму рассмотреть возможность вето на продление сроков действия антироссийских санкций.