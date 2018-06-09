Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

Россия никогда не просилась обратно в «Большую восьмерку», заявил глава министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Лавров рассказал, что российская сторона спокойно отнеслась к решению стран Группы семи приостановить сотрудничество с Москвой. По словам, главы МИД, Россия предпочитает общаться с лидерами стран в других форматах — ШОС, БРИКС и «большой двадцатки».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вынести ультиматум в рамках G20 не получится: данный формат отличается отлаженным механизмом достижения международного консенсуса и перспективным саммитом многосторонней дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в «Большую восьмерку», которую Москва покинула в 2014 году. Однако, большая часть лидеров стран-участниц G7 в Канаде отвергли данное предложение. Североамериканского лидера поддержал только председатель правительства Италии Джузеппе Конте.

Встречи Группы семи проходят с 1976 года. Сейчас в нее входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.