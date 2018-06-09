Мы в соц.сетях:
Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

 Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе
Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

 Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства
Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

 Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе
Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

 Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства
17:37   9 Июня 2018
Россия
44

Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

Россия никогда не просилась обратно в «Большую восьмерку», заявил глава министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Лавров рассказал, что российская сторона спокойно отнеслась к решению стран Группы семи приостановить сотрудничество с Москвой. По словам, главы МИД, Россия предпочитает общаться с лидерами стран в других форматах — ШОС, БРИКС и «большой двадцатки».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вынести ультиматум в рамках G20 не получится: данный формат отличается отлаженным механизмом достижения международного консенсуса и перспективным саммитом многосторонней дипломатии. 

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в «Большую восьмерку», которую Москва покинула в 2014 году. Однако, большая часть лидеров стран-участниц G7 в Канаде отвергли данное предложение. Североамериканского лидера поддержал только председатель правительства Италии Джузеппе Конте.

Встречи Группы семи проходят с 1976 года. Сейчас в нее входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #лавров #g8
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили
А не купальники, как учительница в Омске.
17:31   9 Июня 2018
48
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
47
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
110
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

12:40   9 Июня 2018
296
Самое читаемое
Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре