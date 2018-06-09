Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой. Политик поручил ей посетить украинских заключенных, отбывающих наказание в России.

Денисовой также поручили посетить пленных в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Накануне состоялся телефонный разговор Порошенко и главы РФ Владимира Путина. Обе стороны договорились о посещении омбудсменами заключенных двух стран. После этого украинский лидер встретился с Денисовой.