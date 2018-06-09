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 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

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17:24   9 Июня 2018
Россия
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Объем контейнерных перевозок КНР-Монголия-РФ увеличился почти в четыре раза

Объем контейнерных перевозок КНР-Монголия-РФ увеличился почти в четыре раза

Отметил российский лидер Владимир Путин на трехсторонней встрече с китайским и монгольским коллегами в Циндао.

По его словам, Москва, Пекин и Улан-Батор наращивают взаимодействие и создают современную транспортную инфраструктуру. В 2017 году объем контейнерных перевозок КНР-Монголия-РФ в европейские страны увеличился почти в три раза, а в первом квартале 2018 года — почти в четыре. 

Объем контейнерных перевозок КНР-Монголия-РФ увеличился почти в четыре раза

Владимир Владимирович рассказал Си Цзиньпину и Халтмагийну Баттулге о модернизации российско-монгольской железной дороги. Президент РФ добавил, что Москва и Улан-Батор разрабатывают программу развития ЖД до 2030 года. Первый этап предусматривает инвестиции в 260 миллионов долларов (более 16 миллиардов рублей).

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #си цзиньпин #китай #монголия #баттулга
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